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        Sivas'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ta iki katlı bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:09
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        Sivas'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ta iki katlı bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Gültepe Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bir mobilya firmasına ait imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, imalathane kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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