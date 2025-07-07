Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Sivas'taki ailesine şehadet haberi verildi

Evli ve 3 çocuğu olan şehidin cenazesinin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.

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