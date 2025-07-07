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        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Sivas'taki ailesine şehadet haberi verildi

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:59
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        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Sivas'taki ailesine şehadet haberi verildi
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        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.

        Askeri yetkililer, şehit Üzüm'ün Dörteylül Mahallesi'ndeki evinde yaşayan eşi Nazan Üzüm'e ve çocuklarına şehadet haberini iletti.

        Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi.

        Evli ve 3 çocuğu olan şehidin cenazesinin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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