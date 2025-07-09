Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.E. yönetimindeki 58 ACE 263 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Çimento kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak orta refüje savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan H.A. hastanede tedavi altına alındı.
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