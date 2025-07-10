Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, günün ilk çalışmasına fitness salonunda başlayan kırmızı-beyazlı ekip, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı.
Ardından sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.
Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam devam edecek.
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