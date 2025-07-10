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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:21
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, günün ilk çalışmasına fitness salonunda başlayan kırmızı-beyazlı ekip, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı.

        Ardından sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

        Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam devam edecek.

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