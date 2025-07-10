Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, günün ilk çalışmasına fitness salonunda başlayan kırmızı-beyazlı ekip, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı.

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