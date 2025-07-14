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        Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Polat Deresi Karataş Yayla Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:14
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        Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Polat Deresi Karataş Yayla Şenliği" düzenlendi.

        İlçeye 38 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü yakınlarında bulunan çam ormanlarıyla kaplı Karataş Yaylası'nda düzenlenen şenlikte konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, 6 köyün katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde düzenlenen etkinliği tertip edenlere teşekkür etti.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yıllarca bu şenliğe katıldığını belirterek, "Bizler de rahmetli Muhsin Başkanımızın gelip gördüğü yerleri gördük. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Şenliğin tertip edilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da şenliği tertip edenlere teşekkür ederek, 20 Temmuz'da ilçede düzenleyecekleri festivale vatandaşları davet etti.

        Kayaoğlu, festivalde Mustafa Ceceli ile yöresel sanatçıların sahne alacağını dile getirdi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ise şenliği tertip edenleri kutladı.

        Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Coşkun da Polat, Kavşut, Taklak, Kemallı, Yoncalı ve Karacaören köylerinin katılımıyla 25 yıldır düzenledikleri şenliğe katılanlara teşekkür etti.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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