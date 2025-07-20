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        Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:50
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        Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda yapılan topa sahip olma organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, kamp programı doğrultusunda bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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