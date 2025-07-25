Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Belediye Başkanı Uzun, yeni buğday pazarında esnafla bir araya geldi

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yeni buğday pazarında faaliyet gösteren zahireci iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Belediye Başkanı Uzun, yeni buğday pazarında esnafla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yeni buğday pazarında faaliyet gösteren zahireci iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Tarım sektörünün geleceğine yön verecek başlıkların ele alındığı toplantıda, Başkan Uzun, şehre kazandırılacak Tarım Ticaret Merkezi (AGROPARK) projesine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

        Tarım ile uğraşan herkesin kendileri için önemli olduğunu belirten Uzun, "Bu şehirde üreten her bireyin emeğini korumak, alın terine değer katmak bizim temel görevimizdir. Tarım Ticaret Merkezi ile Sivas tarımı yeni bir vizyon kazanacak, üretim, kalite, analiz ve ticaret zinciri tek bir merkezde buluşacaktır. Bu proje, yalnızca bugünü değil geleceği de planlayan bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

        Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya da Tarım Ticaret Merkezi'nin yalnızca fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, projenin tarımsal üretimden pazarlamaya kadar tüm süreci kapsayan bütüncül ve vizyoner bir yatırım olduğunu söyledi.

        Karakaya, toplantıya katılan esnaflara teşekkür ederek, "Tarım Ticaret Merkezi, Sivas'ın tarımsal potansiyelini daha etkin kullanmasını sağlayacak stratejik bir merkez olacak. İçerisinde modern laboratuvarlar, kalite analiz birimleri, satış salonları, sosyal donatı alanları, depolar ve tarımsal danışmanlık ofisleri yer alacak. Bu yapı sayesinde üretici ürününü değerinde satabilecek, tüccar ise kaliteli ürünü şeffaf ve güvenilir biçimde temin edebilecek." dedi.

        Merkezin faaliyete geçmesiyle Sivas'ın tarımsal ticarette bölgesel bir merkez haline geleceğini aktaran Karakaya, tarıma dayalı sanayiye de önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

        Toplantının ardından Uzun, Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarında da incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!

        Benzer Haberler

        Sopayla dövülen yavru köpeğin hayati riski var
        Sopayla dövülen yavru köpeğin hayati riski var
        Yolcu otobüsünün çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada
        Yolcu otobüsünün çarptığı yayanın öldüğü kaza kamerada
        Trafik kazasında hayatını kaybeden komiser için tören
        Trafik kazasında hayatını kaybeden komiser için tören
        Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, bekçinin müdahalesiyle hayata dönd...
        Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, bekçinin müdahalesiyle hayata dönd...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden başkomiser için Sivas'ta tören düzenlend...
        Trafik kazasında hayatını kaybeden başkomiser için Sivas'ta tören düzenlend...
        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü
        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü