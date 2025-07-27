Sivasspor, Bolu kampını tamamladı

Kampın ardından teknik direktör Korkmaz'ın futbolculara 2 gün izin verdiği ve kırmızı-beyazlı ekibin 30 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanarak, ligin ilk haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Takımın, yoğun bir antrenman programının yanı sıra hazırlık maçları da oynayarak sezona en iyi şekilde hazırlandığı bildirildi.

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