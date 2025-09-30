Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:44
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile M.Ç'nin kullandığı 01 AUD 553 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yol kenarındaki tarlaya girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otobüsteki 21 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

