Gemerek'te camide çocuklar için etkinlikler düzenleniyor

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki bir camide çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Yukarı Mahalle Camisi'nde hafta içi yatsı namazını cemaatle kılan çocuklar, namaz sonrası imamlar tarafından organize edilen eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılıyor.

Cami içerisinde ödevlerini yapan, Kur'an-ı Kerim öğrenen ve dualar okuyan çocuklar, hocalarının sergilediği Karagöz-Hacivat gösterileriyle hem eğleniyor hem de cami ortamına alışıyor.

Etkinliklerin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Caminin imam-hatibi Osman İslamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere hizmet etmenin kendileri için büyük bir görev olduğunu söyledi.

Etkinliklerin eğlenceli ve eğitici geçtiğini belirten İslamoğlu, "Çocuklarımızın hem dini hem akademik yönden gelişimi için uygun bir ortam oluşturduk. Hem de çocuklarımız hem de halkımız bu çalışmalardan çok memnun." dedi.

Cami cemaatinden Süleyman Şimşek ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.