Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

D-100 kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada aracın arka koltuğuna ve bagajına gizlenmiş 30 çuval, yaklaşık 900 kilogram kaçak tütün bulundu.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

