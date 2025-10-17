Habertürk
        Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:39
        Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Sivas'ta 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        D-100 kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada aracın arka koltuğuna ve bagajına gizlenmiş 30 çuval, yaklaşık 900 kilogram kaçak tütün bulundu.

        Şüpheli N.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

