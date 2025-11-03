Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:12 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:12
        Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı
        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

        Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

