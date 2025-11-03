Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

