        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suşehri'nde çıkan anız yangınında 200 ağaç zarar gördü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan anız yangınında 200 ağaç yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:02
        Göllüköy Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, tarla kenarlarında bulunan 200 söğüt ve kavak ağacı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

