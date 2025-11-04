Suşehri'nde çıkan anız yangınında 200 ağaç zarar gördü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan anız yangınında 200 ağaç yandı.
Göllüköy Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, tarla kenarlarında bulunan 200 söğüt ve kavak ağacı zarar gördü.
