Ulaş'ta okul yoluna parke taşı döşendi

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu yoluna parke taşı döşendi.

Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in talimatıyla kilit parke taşı döşenen okul yolunda öğrenciler daha rahat okula gidip gelmeleri sağlanacak.

Okul müdürü Köksal Coşgun, AA muhabirine, çalışmaların tamamlanıp okul yolunun yenilenmesiyle öğrenci ve mahalle halkının çamurdan kurtulacağını söyledi.

Çalışmanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Coşgun, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahat ve güvenli bir eğitim hayatına sahip olmaları adına eğitim kurumlarına her zaman destek olan Kaymakamımız başta olmak üzere, Belediye Başkanımız Turan İlbey'e, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bünyamin Karacalara, taş döşeme çalışmalarına destek olan köy muhtarımız İzzet Kavak ve köy halkına teşekkür ediyorum." dedi.