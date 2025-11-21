Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta okul yoluna parke taşı döşendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu yoluna parke taşı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:43
        Ulaş'ta okul yoluna parke taşı döşendi
        Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu yoluna parke taşı döşendi.

        Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in talimatıyla kilit parke taşı döşenen okul yolunda öğrenciler daha rahat okula gidip gelmeleri sağlanacak.

        Okul müdürü Köksal Coşgun, AA muhabirine, çalışmaların tamamlanıp okul yolunun yenilenmesiyle öğrenci ve mahalle halkının çamurdan kurtulacağını söyledi.

        Çalışmanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Coşgun, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahat ve güvenli bir eğitim hayatına sahip olmaları adına eğitim kurumlarına her zaman destek olan Kaymakamımız başta olmak üzere, Belediye Başkanımız Turan İlbey'e, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bünyamin Karacalara, taş döşeme çalışmalarına destek olan köy muhtarımız İzzet Kavak ve köy halkına teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

