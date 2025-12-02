Sivas'ta şehitlerin anısına fidan dikildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin anısına Sivas'ta 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Olukman Köyü Derneği ve Olukman Köyü Vadi Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, şehitler anısına 500 fidan dikilerek Şehitler Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Olukman Köyü Vadi Yaşam Merkezi Yöneticisi Adem Kuru, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Her bir fidan gençlerimizle, gençlerimizin milli ve manevi duygularıyla beraber büyüyecek ve şehitlerimizin manevi mirasına sahip çıkacağız." dedi.

Merder Başkanı Faruk Poyraz, Olukmanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Eyce ve Olukman Köyü Muhtarı Kadir Naçar ise şehitlerinin isimlerinin yaşatılması için yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.