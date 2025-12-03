Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla program düzenlendi

        Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla program düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı.

        Kentteki özel bir kreşte düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Etkinliğe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un eşi Lütfiye Uzun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş'ın eşi Deniz Kırmızıtaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın'ın eşi Nergiz Taşkın katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den engelli ve yaşlılara ziyaret
        Ulaş Belediye Başkanı İlbey'den engelli ve yaşlılara ziyaret
        Sivas Devlet Hastanesi doktorlarından büyük başarı
        Sivas Devlet Hastanesi doktorlarından büyük başarı
        28 yıldır evli çift, kendileri gibi engelli bireylere 'umut' oldu
        28 yıldır evli çift, kendileri gibi engelli bireylere 'umut' oldu
        Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonl...
        Boccia ile dört duvar arasından kurtulan engellilerin hedefi yeni şampiyonl...
        Ulaş'ta 2 engeliye akülü araç hediye edildi
        Ulaş'ta 2 engeliye akülü araç hediye edildi
        Sivas'ta yoğun sis (2)
        Sivas'ta yoğun sis (2)