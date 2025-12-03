Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da "3 Aralık, Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "3 Aralık, Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:12
        Zara'da "3 Aralık, Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi
        Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "3 Aralık, Her Çocuk Özeldir" programı düzenlendi.

        Belediyenin düğün salonunda düzenlenen programda, Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri ve Zara Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi.

        Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim Merkezi'nde kendilerine emanet edilen öğrencilerle yakından ilgilendiklerini belirtti.

        Eski bir ilkokuldan dönüştürdükleri binada istedikleri yenilikleri yapamadıklarını anlatan Çelik, "Onların daha modern, altyapısı güçlü, imkanlara cevap verebilen binada hizmet almaları en büyük haklarıdır. Bu sebeple de çok yakında yeni Özel Eğitim Merkezimizin temellerini atacağız. Bugün programımıza renk katan tüm kuruluşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

