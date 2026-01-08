Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek, kardan "Kız Kulesi" yapan çocukları ağırladı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yaparak sosyal medyada büyük beğeni toplayan çocukları makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:40
        Sivas Valisi Şimşek, kardan "Kız Kulesi" yapan çocukları ağırladı
        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yaparak sosyal medyada büyük beğeni toplayan çocukları makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların kardan yaptıkları Kız Kulesi manzarasında çay içtikleri anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        Hayal güçleri ve emekleriyle takdir toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin'i makamında kabul eden Vali Şimşek, çocuklardan kardan yapılan Kız Kulesi'nin ortaya çıkış süreci, yapım aşamaları ve bu fikri nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi aldı.

        Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve hayal gücünün son derece kıymetli olduğunu belirten Şimşek, "Çocukların bu yaşta sanata ve estetik düşünceye ilgi duyması memnuniyet verici. Bu güzel çalışmanın sosyal medya ve basında yer bulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak bugün İstanbul'a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, çocukların hayallerinin desteklenmesinin, özgüvenlerinin artırılmasının ve yeteneklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Çocuklara Sivasspor forması hediye eden Vali Şimşek, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

