        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Zara'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:43 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:43
        Zara'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Sivas'ın Zara ilçesinde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

        Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.


        İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.


        Program sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

