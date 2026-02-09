Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas kellesi coğrafi işaretle tescillendi

        Sivas'ın yöresel lezzetlerinden "Sivas kellesi"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:34 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:34
        
        Sivas'ın yöresel lezzetlerinden "Sivas kellesi"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında tescil başvurusu yapılan "Sivas kellesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

        Kentin köklü gastronomi kültürünün önemli bir parçası "Sivas kellesi"nin coğrafi işaret verilmesiyle ürünün yöresel niteliği ve geleneksel üretim yöntemi resmi olarak koruma altına alındı. Bu tescil hem yerel üreticiler hem de Sivas mutfağının tanıtımı açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, coğrafi işaret tescilinin yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Coğrafi işaret tescilli ürünler yerel üretime ve kırsal kalkınmaya destek olmayı, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri muhafaza etmeyi, turizme katkı sağlamayı ve ürün taklitçiliği ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

        Sivas kellesinin ayırt edici özelliklerine de değinen Karakaya, ürünün yalnızca Sivas’ta yetiştirilen Kangal akkaraman koyununun kellesinden yapıldığını vurguladı.

        Kellelerin temizlendikten sonra 15-16 saat boyunca odun fırınlarında, krom veya nikel kaplarda hava almadan pişirildiğine dikkati çeken Karakaya, "Kelle, Sivas'ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu gelenek, yaklaşık saat 05.00 gibi başlar ve 08.00 itibarıyla sona erer. Dededen toruna aktarılan ve halk arasında ‘kelle kırdırma’ olarak adlandırılan bu alışkanlık, Sivas’ı diğer şehirlerden ayıran temel kültürel özelliklerden biridir." açıklamasında bulundu.

        Karakaya, Sivas'ın sahip olduğu yöresel ürünlerin korunması ve katma değerinin artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

