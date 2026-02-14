Stat:BGGrup 4 Eylül Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 22 Mert Çelik), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Avramovski), Charisis (Dk. 46 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 84 Bekir Böke), Ethemi (Dk. 74 Aly Malle), Manaj İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 81 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Emir Bars), Erdem Seçgin (Dk. 46 Jefferson), Traore (Dk. 41 Cedric), Hostikka (Dk. 86 Hasan Bilal), Mamah Goller: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 28 ve 32 Manaj (Özbelsan Sivasspor) Dk. 30 ve 68 Mamah, Dk. 90+5 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor) Sarı kartlar: Dk. 13 Sabahattin Destici, Dk. 62 Oğulcan Çağlayan, Dk. 63 Jefferson, Dk. 77 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 90+2 Emir Bars (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 37 Charisis, Dk. 57 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor) SİVAS

