        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Kötü gidişatı sonlandıramayan Sivasspor beraberliğe "abone" oldu

        SERHAT ZAFER - Trendyol 1. Lig'de 3 kez teknik direktör değiştirmesine rağmen kötü gidişatı sonlandıramayan Sivasspor, 26 maçta rakipleriyle 11 kez yenişemeyerek adeta beraberliğe "abone" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:21
        Kötü gidişatı sonlandıramayan Sivasspor beraberliğe "abone" oldu
        SERHAT ZAFER - Trendyol 1. Lig'de 3 kez teknik direktör değiştirmesine rağmen kötü gidişatı sonlandıramayan Sivasspor, 26 maçta rakipleriyle 11 kez yenişemeyerek adeta beraberliğe "abone" oldu.


        Süper Lig'e veda ettiği geçen sezonun ardından Trendyol 1. Lig'de de beklenenden uzak performans sergileyen Sivas temsilcisi, üç kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen taraftarını mutlu edemedi.

        Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti.


        Ligde son 2 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir de henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.




        - Sivasspor rakipleriyle 11 kez puanları paylaştı

        Taşdemir yönetimindeki Sivas temsilcisinin, 25. haftada sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3, son olarak da dün deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasıyla beraberlik sayısı 11'e ulaştı.

        Sivasspor, ligin 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1, 6. haftada deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor, 9. haftada evinde Serikspor ve 10. haftada deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

        Ligin 11. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor, 17. haftada evinde Arca Çorum FK, 18. haftada deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ve 22. haftada sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kalarak bir puan aldı.

        Sivas ekibi, ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı, 32 puan topladı.





        - İstanbulspor da 11 kez sahadan beraberlikle ayrıldı

        Ligde Sivasspor gibi İstanbulspor da rakipleriyle 11 kez yenişemeyerek adeta beraberliğe abone oldu.

        İstanbulspor, ligde Serikspor, Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor ve Ümraniyespor ile golsüz, Manisa FK, Hatayspor, Boluspor ve Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.


        İstanbul ekibi, Sakaryaspor ile 3-3 ve ikinci yarıda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak bir puan aldı.

        Erzurumspor FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü'nün 9'ar beraberlik yaşadığı ligde, Esenler Erokspor, Iğdır FK ve Vanspor ise 8'er kez rakipleriyle yenişemedi.

        Adana Demirspor ise 3 kez ile ligin en az berabere kalan takımı oldu.

