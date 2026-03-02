Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için iftar verildi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için iftar verildi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

        Suşehri Kaymakamlığı tarafından, belediyeye ait sosyal tesislerde gerçekleştirilen iftar programında, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, misafirleri masalarında ziyaret ederek ramazan ayını kutladı.

        Yıldız, burada yaptığı konuşmada, programa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "Bu vatan, çok kıymetlidir, bu vatan çok değerlidir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bu toprakları, vatanı, devleti korumak için hepimiz, kanımızın son damlasında kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Programın sonunda Yıldız, şehit yakınları ve gazilere hediye takdiminde bulundu.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Güzel ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı

        Benzer Haberler

        MHP Suşehri İlçe Başkanlığında görev değişimi
        MHP Suşehri İlçe Başkanlığında görev değişimi
        Sivasspor ligde 4 maçtır yenilmiyor
        Sivasspor ligde 4 maçtır yenilmiyor
        Sivas'ta Ramazanın habercisi horoz şekerler tezgahlara döndü
        Sivas'ta Ramazanın habercisi horoz şekerler tezgahlara döndü
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Ulaş'ta gençlerle iftarda bir araya geldi
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Ulaş'ta gençlerle iftarda bir araya geldi
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        İHH Sivas Şubesi iftar programı düzenledi
        İHH Sivas Şubesi iftar programı düzenledi