Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistin için bağışladı.

        Merkez Camisindeki 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Filistin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında Ulaş Müftülüğüne getirdi.

        Kur'an kursu öğreticileri Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk'ün rehberliğindeki öğrenciler harçlıklarını Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye teslim etti.

        Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İçli, "Filistin'de zulme maruz kalan kardeşlerini unutmayan, harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşleriyle paylaşan miniklerimizi bu iyilik dolu davranışından dolayı tebrik ediyorum. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızı yetiştiren Kur’an kursu öğreticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Sivas'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Muşmuladan kiraza 35 çeşit ürünün turşusunu kurdular
        Muşmuladan kiraza 35 çeşit ürünün turşusunu kurdular
        Ulaş Belediye Başkanı İlbey yaşlı ve hastaları ziyaret etti
        Ulaş Belediye Başkanı İlbey yaşlı ve hastaları ziyaret etti