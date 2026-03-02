Canlı
        Sivas Haberleri

        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı

        Ulaş ilçesinde köy camisi ve lojmanının bakım ile onarımı köylüler tarafından yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı

        Ulaş ilçesinde köy camisi ve lojmanının bakım ile onarımı köylüler tarafından yapıldı.

        Gürpınar Köyü Muhtarı Ahmet Zafer, köy camisinin mihrap ve minberini, lojmanın ise ısı yalıtımı ve tadilat işlerini köylülerle imece usulüyle gerçekleştirdi.

        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli köy camisi ve lojmanında yapılan tadilat çalışmalarını inceledi.

        Emeklerinden dolayı Zafer ve köylülere teşekkür eden İçli, "Toplumsal dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve sevgi bağlarının güçlendiği, hoşgörünün arttığı bu ayda soğuk kış günlerine rağmen cami ve lojmanın bakım ve onarımının yapılmasında öncülük eden muhtarımıza ve köylülerimize, maddi ve manevi desteği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Köy muhtarı Zafer ise köye imam hatibin atanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Köylülerimizle imece usulü lojman ve camimizdeki eksiklikleri giderek ibadete açılmasına katkı sağladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

        İçli, Gürpınar Köyü Cami imam hatibi olarak göreve başlayan Muhammed Zahid Deliser'e başarılar diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

