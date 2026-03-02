Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde tarımsal üretimin bilinçli yapılması amacıyla çiftçilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulama kursu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde tarımsal üretimin bilinçli yapılması amacıyla çiftçilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulama kursu gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından Mustafa Fatma Ayan Cami Toplantı Salonu'nda verilen kursa 310 çiftçi katıldı.

        Ziraat mühendisleri Vedat Temirkaynak ve Cihangir Bölücek, bitki koruma ürünlerinin teknik detaylarını üreticilerle paylaştı.

        Eğitimde, özellikle dijital takip sistemi olan B-Reçete uygulaması, ilaçların reçeteli kullanımı, ilaçların etken maddeleri ile güvenli uygulama yöntemleri hakkında sunumlar yapıldı.

        Üretici kayıt defteri tutulması ve yasal mevzuat konularında bilgilendirilen çiftçilere, hatalı ilaçlamanın önüne geçilmesi için dikkat edecekleri hususlar da aktarıldı.

        Eğitim programı, güvenli gıda arzı için kritik öneme sahip kayıt işlemlerinin anlatılmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
        Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Sivas'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Muşmuladan kiraza 35 çeşit ürünün turşusunu kurdular
        Muşmuladan kiraza 35 çeşit ürünün turşusunu kurdular