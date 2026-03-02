Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta şarampole devrilen ATV'deki 2 kişi ağır yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 20:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta şarampole devrilen ATV'deki 2 kişi ağır yaralandı

        Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        ​​​İ.Y. (70) yönetimindeki ATV, Topluyurt köyünde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, İ.Y. ile ATV'de bulunan T.Y. (64) yaralandı.

        Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç'ten Kayseri Valisi Çiçek'e fahri hemşehri...
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç'ten Kayseri Valisi Çiçek'e fahri hemşehri...
        Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi
        Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi
        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı