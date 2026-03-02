Sivas'ta şarampole devrilen ATV'deki 2 kişi ağır yaralandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. ​​​İ.Y. (70) yönetimindeki ATV, Topluyurt köyünde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, İ.Y. ile ATV'de bulunan T.Y. (64) yaralandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

