Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç'ten Kayseri Valisi Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı
Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha önce ilçede kaymakam olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.
Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha önce ilçede kaymakam olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.
Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında Sevinç, belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda verilen fahri hemşehrilik beratını Çiçek'e verdi.
Vali Çiçek, Akıncılar'da görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, fahri hemşerilik beratından dolayı teşekkür etti.
Çiçek, Akıncılar'ın her zaman gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Sevinç ise Çiçek’in kaymakamlık döneminde Akıncılar'a önemli katkılar sunduğunu anlatarak, "Sayın valimizin Akıncılar’a olan ilgisi ve desteği her zaman devam etmiştir. Kendisine ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.