Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç'ten Kayseri Valisi Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı

        Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha önce ilçede kaymakam olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç'ten Kayseri Valisi Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı

        Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha önce ilçede kaymakam olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

        Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında Sevinç, belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda verilen fahri hemşehrilik beratını Çiçek'e verdi.

        Vali Çiçek, Akıncılar'da görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, fahri hemşerilik beratından dolayı teşekkür etti.

        Çiçek, Akıncılar'ın her zaman gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        Sevinç ise Çiçek’in kaymakamlık döneminde Akıncılar'a önemli katkılar sunduğunu anlatarak, "Sayın valimizin Akıncılar’a olan ilgisi ve desteği her zaman devam etmiştir. Kendisine ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"

        Benzer Haberler

        Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi
        Hafik'te bitki koruma ürünleri uygulama kursu düzenlendi
        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Ulaş'ta öğrenciler harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan 106. yıl mesajı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Gemerek'te çalıntı motosiklet operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
        Sivas'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Sivas'ta motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı