Sivas'ta "1 dakikada 1 hatim" programı düzenlendi
Sivas'ta "1 dakikada 1 hatim" programı gerçekleştirildi.
Sivas'ta "1 dakikada 1 hatim" programı gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde 302 öğrenci hatim duası yaptı.
"1 dakikada 1 hatim" programına Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören, Somali, Gambiya, Kamerun, Komor Adaları, Nijerya, Nijer, Tanzanya, Kongo, İran, Irak, Liberya, Etiyopya, Mısır, Sudan, Güney Afrika, Nepal, Burundi, Sri Lanka, Mali, Mozambik, Kenya, Togo, Gana, Burkina Faso, Cibuti, Afganistan, Ürdün, Pakistan, Myanmar, Tayland ve Endonezya'dan gelen öğrenciler de katıldı.
