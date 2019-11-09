Havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye kurtardı

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Sivas’ta havalandırma bacasına sıkışan güvencini itfaiye erleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta Aydoğan mahallesinde bulunan bir dernek binasında havalandırma bacasından gelen ses dernekte bulunanların dikkatini çekti. Bacadan güvencin sesi geldiği fark edilince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bacayı keserek güvencini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SİVAS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:30

YATSI 18:50

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