Sivassporlu Fatih: Gidebildiğimiz yere kadar ligi lider götürmek istiyoruz

Süper Lig'in 13'üncü haftasında dün Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında deplasmanda karşılaşağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımnay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular düz koşu ile ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı katılmadı. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Fatih Aksoy, "Şu anda bizim için her şey iyi gidiyor. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar ligi lider götürmek istiyoruz. Bunun sonucunda ne olur bilmiyoruz tabi ki güzel hedeflerimiz var. İnşallah ilk 5'te ilk 3'te belki de daha yukarıda bitirebiliriz ligi ama bunu konuşmak için erken, maç maç bakıyoruz. Dün de güzel bir galibiyet aldık. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

Sezon başında böyle bir başarı bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine Aksoy, "Rıza hocamız geldiği zaman biz de tahmin ediyorduk takımın daha yukarılara hedef koyacağını. Hem yönetimin, hem taraftarımızın, Rıza hocamızın ismi yukarılarda anılmaya layık. Biz de takım olarak kamptan bu yana aramızda konuşarak bu sene geçen senenin biraz daha üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bunu da şu aniçin başarmış görünüyoruz" diye konuştu.

'ORTA SAHA BENİM İÇİN YENİ BİR MEVKİ OLDU'

Orta sahada oynamasının kendisi için yeni bir mevki olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, "Rıza hoca ilk Denizlispor maçında beni orada oynatmadan önce bana güvendiğini, burada iyi oynayabileceğini, kendisinin de yıllar önce bu mevkide oynadığını söyledi. Ben de onun verdiği özgüvenle o maçta takım arkadaşlarımın yardımıyla iyi geçince özgüvenim de arttı. Üç maçtır da daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Nerede eksik olursa, hocamız nerede oynatırsa, hem takıma yardımcı olmaya hem de performansımı arttırmaya çalışıyorum. Şu an için güzel gidiyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

