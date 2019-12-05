Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu

DHA

- SİVAS'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu.

- SİVAS'ta bir kişi, aşkını billboarddan ilan etti. İlanı veren meçhul kişi, kentte merak konusu oldu.
Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Sivas Numune Hastanesi ek bina girişinde bulunan billboarddaki yazı, görenleri şaşırttı. İlanı veren, ismi bilinmeyen kişi, şu sözlerle aşkını ilan etti:
'Balım gülünce sanki cennet bahçesindeyim. Gözlerine baktığımda cennette uçan kuş gibiyim. Küçük bir şans ver bana, seni her iki dünyanın en mutlu kadını yapayım. Sultanım'

SİVAS

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta bilekler yarıştı Sivas’ta “Gelecek bizi, biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında bilek güreşi yarışması gerçekleştirildi. Kentteki AVM´de düzenlenen turnuvada renkli görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sivas’ta bilekler yarıştı Sivas’ta “Gelecek bizi, biz ...
Müdür Tunç, okçularla bir araya geldi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum bünyesinde okçuluk branşıyla ilgilenen sporcularla bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Tunç, okçularla bir araya geldi Sivas Gençlik ...
Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi
YEREL HABERLER Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi
Kent merkezine inen hava ambulansı görücüye çıktı Sivas’ta Kongre Müzesi bahçesinde sergilenen 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araçlardan en çok ilgiyi ambulans helikopter gördü
YEREL HABERLER Kent merkezine inen hava ambulansı görücüye ...
Sivasspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı Sivas Belediyesi “Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin” sloganıyla araç filosuna yeni temizlik araçları kattı.
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete ...
Lider Sivasspor’da neşeli idman
YEREL HABERLER Lider Sivasspor’da neşeli idman
Genç kadının karnındaki 30 santimetrelik kist operasyonla alındı
YEREL HABERLER Genç kadının karnındaki 30 santimetrelik kist ...
Sivas beyaza büründü; 23 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Sivas beyaza büründü; 23 köy yolu kapandı
Sivas güne beyaz örtü altında uyandı
YEREL HABERLER Sivas güne beyaz örtü altında uyandı
İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER İmranlı'da kar yağışı etkili oldu
Çalımbay: “Malatyaspor bizim için dönüm maçı” DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Tek derdimiz Malatyaspor maçı"
YEREL HABERLER Çalımbay: “Malatyaspor bizim için dönüm maçı” DG ...
Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde
Başkan Bilgin’den engellilere evlerinde ziyaret Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Bilgin’den engellilere evlerinde ziyaret Sivas ...
Çiftçi, Sivas’ın en iyi belediye başkanı seçildi Sivas’ın Gürün İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, internet üzerinden yapılan “Sivas’ın En’leri” oylamasında “En iyi belediye başkanı” seçildi
YEREL HABERLER Çiftçi, Sivas’ın en iyi belediye başkanı ...
Ambulans şoförleri kıyasıya yarıştı Sivas’ta düzenlenen Ambulans Güvenli Sürüş teknikleri yarışında ambulans sürücüleri zamana karşı kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Ambulans şoförleri kıyasıya yarıştı Sivas’ta ...
“Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği” sona erdi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Küçükler Sivas (11-12 yaş) Satranç İl birinciliği turnuvası” düzenlendi
YEREL HABERLER “Küçükler Satranç Sivas İl Birinciliği” sona ...
Engelli sporcu Türkiye ikincisi oldu Ankara’da düzenlenen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına Sivas’ı temsilen katılan Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Kerim Kerimoğlu Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Engelli sporcu Türkiye ikincisi oldu Ankara’da ...
Ambulans şoförleri 'en iyi' olmak için yarıştı
YEREL HABERLER Ambulans şoförleri 'en iyi' olmak için yarıştı
Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi
YEREL HABERLER Sivas'ta 'beyaz gelincik' sürprizi
'Limon', köy okulunun maskotu oldu
YEREL HABERLER 'Limon', köy okulunun maskotu oldu
Sivas’ta karşılıksız çek sayısında artış Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin açıkladığı verilere Sivas’ta 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 733 adet artarak 3 bin 175’e yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta karşılıksız çek sayısında artış Türkiye ...
Kış aylarında renk değiştiriyor, Sivas’ta görüntülendi Sivas'ın Hafik ilçesinde bir vatandaş, kış aylarında renk değiştirip kahve renginden beyaz renge bürünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelincik türünü görüntülemeyi başardı
YEREL HABERLER Kış aylarında renk değiştiriyor, Sivas’ta ...
Devran’ın hayalleri bir bir gerçek oluyor
YEREL HABERLER Devran’ın hayalleri bir bir gerçek oluyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X