Sivas'ta hava sıcaklığı bir günde 17 derece düştü (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>YAYLAYA KAR YAĞDI<br>Sivas'ta hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine 20 kilometre mesafede, çam ormanları arasındaki Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı. Yaylacılar ise güne kar sürprizi ile uyandı. Bahar nedeni ile yeni açan kır çiçeklerinin üzerleri karla kaplandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-05-23 12:36:14<br>

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