Köy muhtarı tabancası ile intihar etti

<br>Oğuzhan ÇİFCİ/ SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü muhtarı Erdal K.(50), tabancasıyla yaşamına son verdi. <br>Olay, saat 17.00 sıralarında Cami Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karkin apartmanının birinci katında oturan Erdal K., bilinmeyen nedenden dolayı yatak odasında tabancasıyla başına ateş etti. Bu sırada evde bulunan ve silah sesini duyan ailesi odaya girdiğinde, Erdal K.'yi yerde hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen yakınları, apartman önünde sinir krizi geçirdi.<br>Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Erdal K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ<br>2020-06-14 18:36:11<br>

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