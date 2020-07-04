Gölova'da sağanak sele yol açtı

<br>Uğur YİĞİT/GÖLOVA (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gölova ilçesinde sağanak sele yol açtı. Sel sonrası belediye ekipleri iş makinesiyle temizleme çalışması yaptı.<br>İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak ilçe merkezinde sel oluşmasına yol açtı. Sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası bölgedeki ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Belediye ekipleri sel sonrası oluşan çamur birikintilerini iş makinesiyle temizledi. İlçede 5 gün öncede meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar ve tarım arazileri zarar görmüştü. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gölova Uğur YİĞİT<br>2020-07-04 20:44:57<br>
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