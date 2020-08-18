Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi

'İyi ki senin kızınım'

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığı 1 köy, mahalle ve sokakta karantina uygulaması bitirildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yıldızeli Ortaklar köyü Çavuşlu Mahallesi ile Navruzyaylası köyünde ve ilçe merkezindeki Reşadiye Mahallesi Hamam Sokak'ta uygulanan karantina sonrasında, sosyal izolasyon sağlandığından bugün saat 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-18 16:10:43



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