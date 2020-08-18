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Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi

DHA

Sivas'ta köy, mahalle ve sokakta uygulanan karantina sona erdi


Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığı 1 köy, mahalle ve sokakta karantina uygulaması bitirildi. 
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yıldızeli Ortaklar köyü Çavuşlu Mahallesi ile Navruzyaylası köyünde ve ilçe merkezindeki Reşadiye Mahallesi Hamam Sokak'ta uygulanan karantina sonrasında, sosyal izolasyon sağlandığından bugün saat 23:59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT
2020-08-18 16:10:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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