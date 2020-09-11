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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor’dan 4 takviye

İHA

Sivas Belediyespor’dan 4 takviye

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, altyapıda oynayan 4 oyuncuya imza attırarak profesyonel yaptı.
Sivas Belediyespor altyapısında oynayan ve son olarak U19 takımında görev alan Samet Yaşin, Samet Almalı, Cengiz Kodaz ve Enes Kodaz, Sivas Belediyespor A takımı için sözleşme imzaladı. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Hakan Genç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.
Törende konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, kendisinin ve yönetim kurulunun hedeflerine uygun olarak, sporcuları profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün dallarda Sivaslı genç yetenekleri Türkiye ve Sivas sporuna kazandırmak istiyoruz. Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in göreve geldiği günden itibaren her zaman bize sağladığı destek sayesinde birçok branşta altyapıdan yetişen gençleri sahiplendik. Gençleri profesyonel yapmak en büyük hedefimiz zaten. Kulübümüzün onursal başkanı ve aynı zamanda belediye başkanımız Hilmi Bilgin'in bize vermiş olduğu destek sayesinde hedeflerimizi gerçekleştirmek için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte görevimizi yürütüyoruz. Bu vesile ile her zaman bize imkan sağlayan ve destek olan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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