Sivasspor’dan rakiplerine mesaj!

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşen DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından rakiplerine mesaj gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları bugün çekildi. Tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu’nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Kırmızıbeyazlı kulüp sosyal medya hesabından UEFA maçlarında oynayacağı rakiplerine atıfta bulundu.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan paylaşımda İngilizce olarak, “Merhaba, yakında görüşürüz. Villarreal, Qarabağ FK ve Maccabi Tel Aviv” notunu yazdı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı.

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