Çenesi 736 psi gücünde, koruma köpeklerinin lideri Çene basıncı 500 ile 736 psi arasında değişen Kangallar, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip koruma köpekleri olarak gösteriliyor

Çene basıncı 500 ile 736 psi arasında değişen Kangallar, dünyanın en güçlü çene yapısına sahip koruma köpekleri olarak gösteriliyor.

Dünyanın en iyi koruma ve sürü köpekleri arasında gösterilen Kangallar, 500 ile 736 psi arasında değişen çene basınçları ile de koruma köpekleri arasında lider. 2 kilometre mesafede koku alma, 200 kilometrelik alanda koku taraması yapabilme kabiliyetine sahip bu ırk, 1 kilometre mesafede sahibi ile iletişim kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.



“Kangal bir tür değil bir ırktır”

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangalların bir tür olmadığını, başlı başına bir ırk olduklarını vurgulayarak, “Kangal bir tür değildir. Aynı coğrafyada yaşayan birçok topluluk içerisinde birbirleri ile derme çatma çiftleşen ve sonrasında ara karaarasa dediğimiz türlerden değildir. Bu türlerin benzerleri de değildir. Kangal dediğimiz zaman, gerek coğrafyanın, ekolojisine ve morfolojisine çok uygun bir yapıya sahip olmalı. Bununla birlikte Kangal dediğimiz zaman; renk uyumu, kafa kinelojisi, anatomisi, vücut eş sistemi, çene basınç gücü, tüy katmanı ile bir tür değil tamamen bir ırktır” dedi.



Dünya’nın en güçlüsü

Yıldız, Kangalların koruma köpekleri arasında en güçlü çene yapısına ve iletişim özelliklerine sahip ırk olduklarını belirtip, “Kangal’ın çene basıncı 500 ile 736 psi basınç uygulayabilir. Bu özelliği ile tüm çoban köpekleri arasında liderdir. 200 kilometrelik alanda koku tarama kabiliyetine sahiptir. Görme olayı da yaklaşık 210 metre kadar ölü gibi yatan herhangi bir nesneyi çok rahat görebilir. Ama 1 kilometre uzaklıktaki bir çobanın el sallamasını, parmak şaklamasını çok rahatlıkla görüp o ton üzerinde çalışabilir ve o kabiliyetini deşifre edebilir kendi içinde. Yani bunda mekanik bir yapı var. Doğal doğaçlama var. Bu kendini çok iyi mobilize etmiş, sahsında bu sistem içerisinde çok uyarlı bir hale gelmiş. Sert Anadolu’nun kışında, bozkırında kendini yaşatan, bulan, kendini anlatan, ifade eden, bu kabiliyetler üzerinde çalışan bir kadim ırkımızdır” dedi.



İnanılmaz bir ırk

Yıldız, Kangalların genetik, anatomik ve psikolojik özellikleri ile inanılmaz bir ırk olduğunu ifade ederek, “Kangal’ı tanıyabilmek için onun mimiklerini, yaşam alanlarını çok iyi tanımak lazım. Karakteristik özelliğini çok iyi benimsemek lazım. Aslında Kangal bizim anlatacağımız bir ırk değil. Bize kendini çok iyi anlatmış fakat bizim tercüme edemediğimiz, teşhir edemediğimiz çok yönleri var. Kangal’ı bize anlatırken hata yapıyoruz. Sahaya sürdüğüm bu ırkın dominant yapısı, karakteristik özelliği, fiziki anatomisi ve özellikle psikolojik özelliklerini bize çok deşifre etmiş, anlatmış, tanıtmış. Kangal inanılmaz bir ırktır. Kafası, beyni, vücudu, sitemi, yapısı tüm coğrafyayı uyarlı ve insanoğluna kendi donelerini çok anlatan bir ırktır. Kangal dünyanın en iyi koruma ırkıdır. Alanında, kabiliyetinde, alanında, görevinde inanılmazdır” dedi.



“Kangal sadece Akbaş’la kıyaslanabilir”

Yıldız, Kangal ırkının diğer çoban köpeği türleri arasından sadece Akbaş ile kıyaslanabileceğini belirterek, Malaklı ile kıyaslamanın söz konusu dahi olamayacağını söyledi. Yıldız, “Kangal ile kıyas kabul edilmez. Çünkü ayrı kabiliyet esasları temel prensipler, uyumlu bölge, ekoloji, format farkı, sistem farkı, çalışma fakı var. Siz Kangal’ı sadece Akbaş ile kıyaslayabilirsiniz. Çünkü çok benzer ikilidir. İkisi de özel ve güzeldir. İkisi de birbirinden yeteneklidir. Kabiliyet esaslarına dayalı hareketlilik vardır. Koruma ve sahipkarlıkta, sürü gütmede ve vasıflandırmada çok benzerlikleri vardır. Bu kimyayı birbirleriyle benzetebiliriz” şeklinde konuştu.



Koyunun olduğu yerde Kangal da vardır

Yıldız, Sivas Valiliği tarafından küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerle birlikte Kangallara olan taleplerin de arttığını belirtip şunları söyledi:

“Türkiye’miz bir tarım şehridir. Turizm ve tarıma dayalıdır. Biz sahada nasıl yarışabiliriz? Bu popülasyonu artırabilmek adına yarışabiliriz. Yani burada Sivas valimiz ve sayın bakanlarımızın yaptığı çalışmayı son derece olumlu buluyorum. Çünkü bu aslında 2 teşviktir. Birisi koyunun fazlalaşması doğaya salınması demek, Kangal’ın talebinin artması demektir. O doğadaki koyunu koruyacak. Onun eş değer dostu, onun sahibi, onu dinleyen, onu koruyan kollayan, bugün en iyi Kangal ırkıdır. Bu Kangal ırkının talebi bizde koyun salımın da ve teşvikler esası üzerinden bizde çok armaya başladı. Zaten şöyle bir olayda var. Kangal’ın esasını dünyanın her yerinden sizden isterler. İllaki bir şeye dayalı değildir bu. Sizde kalite varsa sizi dağın başında, suyun içinde her yerde bulur, gelir alır ve sizden bu talebini götürürler.”

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