Gürün’de köy yolları kışa hazır Sivas’ın Gürün ilçesindeki tüm köy yolları yapılan çalışmalar ile birlikte kışa hazır hale getirildi

Sivas’ın Gürün ilçesindeki tüm köy yolları yapılan çalışmalar ile birlikte kışa hazır hale getirildi

Gürün Kaymakamlığı özel idare ekiplerince bu yıl tüm köylerin yolları yaz boyunca çalışılarak kışa hazır hale getirildi. İlçe özel idare ekipleri son olarak ilçeye 25 kilometre uzaklıkta olan Çiçek Yurt köyünün kumlama ve yükseltme çalışmasını tamamladı. Gürün Kaymakamı Kadir Algın ve İlçe Özel İdare Müdürü Umut Aktaş çalışmaları yakından takip etti.

Ak Parti il genel meclis üyesi Hamidettin Kızılpınar, ilçedeki tüm köy yollarında ekiplerin canla başla çalıştığını ifade ederek, “ İlçemizdeki tüm köylerin yolları ilçe özel idaresi ekiplerince canla başla çalışılarak kışa hazır vaziyete getirildi. Bu konuda Gürün Kaymakamı Kadir Algın’a ve ilçe özel idare ekiplerine teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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