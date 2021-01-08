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Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı


Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, 21.30 sıralarında Hafik ilçesi Sivas Kadın Açık Cezaevi kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Hafik yönüne giden K.D. yönetimindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kamyonet refüje çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan İlyas Tuna (52) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü K.D. ise yaralandı. K.D, ihbar üzerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İlyas Tuna'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Hafik Hüsnü Ümit AVCI
2021-01-08 22:49:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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