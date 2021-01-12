Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak" Adana Demirspor teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar: "Buraya hak ederek geldik"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim ana hedefimiz Adana Demirspor’u Süper Lig’e çıkartmak. Bundan sonra tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Hedefimiz Süper Lig" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda DG Sivasspor’a 21 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dumlupınar, "Öncelikle Sivasspor’u çeyrek finale kaldıkları için tebrik ediyorum. Ama daha önemlisi bizim oyuncularımızın 120 dakika boyunca gösterdikleri mücadeleydi. Tek tek hepsi alkışı hak ediyor. Takım olarak alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya hak ederek geldik. Tüm çalışmalarımızı bugün kazanıp çeyrek finale kalmak için yapmıştık. Bizim ana hedefimiz Adana Demirspor’u Süper Lig’e çıkartmak. Bundan sonra tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapacağız. Hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.

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