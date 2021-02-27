Sivas'ın 25 bin nüfuslu ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde Covid19 vakaları sıfırlandı.

Covid19 tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı Sivas’ta sonuçlar yüz güldürmeye devam ediyor. Sivas’ın yaklaşık 25 bin nüfuslu Suşehri ilçesinde Covid19 vakaları sıfırlandı. Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı güzel haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kaymakam Sarı, söz konusu paylaşımında “Son hastamızın da bugün iyileşmesiyle Suşehri'nde hiç korona virüs vakası kalmamıştır. Tedbirlere devam, herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

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