Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.

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Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid19 karantinası sona erdi.

Sivas Valiliği Covid19 karantinasının kaldırıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sivas Valiliği söz konusu sosyal medya paylaşımında, “ İlimiz Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 30.03.2021 (bugün) tarihi saat 21.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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