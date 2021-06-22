SCÜ E-spor derslerine başlıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), son yıllarda gençler arasında popüler hâle gelen elektronik sporları (e-spor) ders olarak literatürüne aldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), son yıllarda gençler arasında popüler hâle gelen elektronik sporları ders olarak müfredatına aldı.

Türkiye’de sadece 2 üniversitede bulunan elektronik sporları (espor) destekleyen üniversiteler arasına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ de katıldı. SCÜ’ de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Yekbaş, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hidayet Takcı, ESpor Danışmanı Orçun Kâmil Kabadayı ile öğrenciler Mahmut Can Kılıç ve Buğrahan Sizer önderliğinde bir ilke imza attı.

Doç. Dr. Hidayet Takcı, bu projenin amacının; esporun Türkiye’de sağlıklı ve bilinçli bir şekilde en iyi yerlere gelmesi için çalışmak olduğunu belirterek, “Gayemiz hem akademik anlamda hem de turnuvalarda ülkemizi temsil edecek bir şekilde başarılar elde etmektir. Espor her ne kadar yeni bir alan olsa da günümüzde çok büyük bir kitlelere ulaşmış ve hızla büyümeye devam etmektedir. Gençleri aile denetiminden uzak olan internet kafe ortamından koruyarak üniversite çatısı altında profesyonel akademik ekipler ve aile denetimi içerisinde bilinçli olarak espor alanında kariyer sahibi yapmayı hedefliyoruz. Sosyal medya sitelerinin hayatımıza dayattığı olumsuz etkilerden kurtarmak adına başlatılan bu proje genç nesillerde olumlu yönde etkiler bırakacaktır. Sadece genç oyuncular için değil, aynı zamanda bu konuda oyuncuların ailelerine de pedagog eşliğinde eğitici seminerler verilerek onları da bilinçlendirmiş olacağız. Espor merkezimizin içerisinde oyunu sadece oynamayıp aynı zamanda oyunu üreten bir nesil olmamız için kodlama eğitimleri de verilecektir” dedi.



“Ulusal müsabakalara katılım sağlanacak”



Doç. Dr. Hidayet Takcı, Kurulacak espor kulübü çatısı altında faaliyet göstereceklerini belirterek, “Güncel ve popüler espor branşlarına yönelik takımlar oluşturulacak, takımların uluslararası alanda yapılan turnuvalara ve Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu’nun düzenleyeceği ulusal müsabakalara katılması sağlanacak. Ayrıca eğitim birimi oluşturulacak, espora yönelmek isteyen gençlere spor ahlakı, oyuneğitim dengesi, planlama konularında eğitimler, gençlerin ailelerine de farkındalık eğitimleri verilecek. Açacağımız espor derslerine başvurup katılım sağlayan gençlerimize sporun sadece spor olmadığı da öğretilecektir. Espor kurslarında, sadece erkek oyunculara değil aynı zamanda kadın oyunculara da eğitim verip şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek profesyonel oyuncuların gelişimine destek vereceğiz. Kurslarımıza katılan gençlerin de Nisan 2018 yılında kurulmuş olan Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu tarafından verilen espor oyuncu lisansı almalarını sağlayarak profesyonel esporcuları artırmak adına devletimize de katkı sağlayacaktır” dedi.

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