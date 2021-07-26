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İYİ Partili Sarıtaşlı’ya soruşturma 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

İHA

İYİ Partili Sarıtaşlı’ya soruşturma 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için “darbeci” diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Songül Sarıtaşlı'nın "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş, Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapatmıştı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaparak Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada; “Tokat ilinde şüpheli U.S.S.’nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

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