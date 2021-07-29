UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Petrocub Hincesti: 0 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını konuk etti. Müsabaka Sivasspor’un 10 üstünlüğü ile sona erdi. Yiğidolar deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup etmişti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Ahmet topu kale çizgisi önündeki Kayode’ye ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode pozisyonu değerlendiremedi.

57. dakikada Kayode’nin köşe atışında ceza sahası içerisinde Caner'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Ambros’un pasında ceza sahası içerisindeki Mihail Platica topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

65. dakikada Uğur’un ortasında ceza sahası içerisindeki Kayode kafayla topu ağlara gönderdi. 10



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Kirilli Levnikov xxx, Egor Bolkhovitin xxx, Andrel Vereteshkin xxx

DG Sivasspor: Ali xxx, Uğur xxx, Goustas xxx, Caner xxx, Ahmet xxx, Fajr xxx, Hakan xxx, Henrique xx (James dk. 83 ?), Felix xx (Koray dk. 62 x), Sefa xx (Yatabare dk. 62 xx), Kayode xxx (Ziya dk. 88 ?)

Yedekler: Muammer, Emre, Kubilay, Kerem, Özkan, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Petrocub Hincesti: Meira xx, Potlmiche x, Rozgoniuc xx, Jardan x, Revenco xx, Mihail Platica xx, Bogaciuc xx, Cotogoi xx, Losipoi x (Sandu dk. 8 xx), Sergiu Platica x, Ambros xx (Vlas dk. 83 ?)

Yedekler: Mostovel, Ndzomo, Bejan, Gulceac, Douanla, Efros

Teknik Direktör: Lilian Pepescu

Gol: Kayode (dk. 65) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Koray (Sivasspor), Sandu, Serigu Platica (Petrocub Hincesti)

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