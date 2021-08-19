UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 - Kopenhag: 2 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlıyor. Mücadele konuk takımın 21 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada köşe atışında ceza sahası içerisinde topu karşılayan Diks’in vuruşunda meşin yuvarlak Ali Şaşal’dan döndü. Dönen topla buluşan Disk meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 01

59. dakikada Uğur’un ceza sahası içerisine ortasında James'in topu göğsüyle indirip, filelere gönderdi. 11

60. dakikada Falk’ın ortasında ceza sahası içinde Stage kafayla topu ağlarla buluşturdu. 12

67. dakikada Gradel’in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

73. dakikada Uğur’un ortasında ceza sahası içerisindeki Hakan topa kafası ile dokundu. Üstten az farkla dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mykola Bakalin xxx, Volodymyr Kutsev xxx, Oleksandr Derdo xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Uğur xxx, Caner xxx, Cofie xx (Felix dk. 70 xx), Koray xxx, Ahmet xx (Erdoğan dk. 74 xx), Azubuike xx (Camara dk. 90 ?) Hakan xxx, Gradel xxx, Kayode xxx, James xxx (Yatabare dk. 70 xx)

Yedekler: Muammer, Emre, Sefa, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kopenhag: Grabara xxx, Diks xxx, Khochovala xxx, Boilesen xxx, Kristiansen xxx, Stage vxxx, Zeca xxx, Falk xxx, Pep Biel xx (Oikonomou dk. 79 xx), Wind xx (Hojlung dk. 88 ?), Daramy xx (Lerager dk. 68 xx)

Yedekler: Grytebust, Johnsson, Bengtsson, Singh, Ankersen, Boving, Jensen

Teknik Direktör: Jenss Thorup

Goller: James (dk. 59) (Sivasspor), Diks (dk. 55), Stage (dk. 60) (Kopenhag)

Sarı kartlar: Caner, Uğur, Hakan, Gradel (Sivasspor), Daramy, Khochovala, Stage, Oikonomou (Kopenhag)

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