Sivas’ta 40 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas’ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece yarısından itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Sivaslılar gün beyaz örtü altında uyandı. Sivaslılar uzun süredir bekledikleri karın yağmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Bir Adanalı ise ilk kez Sivas’ta karla karşılaştığını belirtti. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Doğanşar ve Hafik ilçelerinde 40 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kar yağışının Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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