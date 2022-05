3 bin 500 yıl önceki heyecanla tarihe yolculuk yaptılar Yaklaşık 50 kişilik grup binlerce yıl önceki heyecanla güneşin batışını izleyerek tarihe yolculuk yaptı

Sivas Turizm Derneği'nin gerçekleştirdiği etkinlikle yaklaşık 50 kişilik bir grup 3 bin 500 yıl önceki heyecanla güneşin batışını izleyerek tarihe yolculuk yaptı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan Hititler‘e ait Sarissa antik kendi yakınlarındaki “Suppitassu” Kral Gölü tarih ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sivas Turizm Derneği’nin öncülüğünde; akademisyenler, yazarlar, bilim insanları, gazeteciler, eğitimciler, öğrenciler, doğaseverler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir grup, 1900 rakımda bulunan “suppitassu” Kral Gölü veya Hititler'in kutsal gölü olarak adlandırılan bölgede 3 bin 500 yıl önceki heyecanı yaşayarak hep birlikte günbatımını izledi.



3 bin 500 yıl öncesine yolculuk

Sivas Turizm Derneği Başkanı Gazeteci Hakan Bakar, 3 bin 500 yıl önceki heyecanla güneşin batışını tarihe yolculuk yaparak izlediklerini, çeşitli ritüeller eşliğinde güneşin batışını izlemenin keyfini hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek gerçekleşen etkinlik hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler Sivas Turizm Derneği olarak bu değerin bütün dünyaya duyurulup turizme kazandırılması yönünde bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu yönde Sivas turizmine katkı sağlamak adına, 3 bin 500 yıl önce Hitit Krallarının baharı karşıladıkları yer olan Altınyayla, Deliilyas Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Suppitassu, Kral Gölü veya arınma havuzu olarak bilinen gölün etrafında hep bir araya geldik. Hititler döneminden bu güne gelen kralın 3 bin 500 yıl önce halkı ile birlikte baharın gelişini çeşitli ritüeller eşliğinde güneşin batışını izleyerek günün ışıkları ile arınma havuzu olarak bilinen havuza girip arınarak yeni doğan günü temiz bir şekilde karşıladıkları tahmin edilmekte. Suppitassu kral veya arınma havuzu olarak bilinen havuzda yıkanan halk bahar ile birlikte bolluk ve bereketinde gelmesi yönünde doğanın uyanışını bu yapılan etkinlik ile karşıladıkları bilinmekte. Bizlerde Sivas Turizm Derneği olarak katılımcılar ile birlikte ney, saz, bendir ve ağız kopuzu gibi enstrümanlar ile çeşitli ritüeller yaparak o gün yaşananların bir benzerini burada güneşin batışını izleyerek 3 bin 500 yıl öncesindeki heyecanı tarihe yolculuk yaparak hep birlikte yaşatalım istedik.”



“Etkinliklerle bilinirliliği artacak”

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, “Tanıtıma ihtiyacı olan bir yer. Sizin aracılığınızla bu bölge bilinirlik durumunu arttıracağı kanaatindeyim. Burası geçmişi Hititlere dayanan kralın yazlığı diyebileceğimiz bir göl kenarı. Türkiye’de birçok yerde güneşin doğuşunu izlemek için birçok ilgi çeken yer var. Burasıda sizin yaptığınız etkinlikte de belirttiğiniz gibi güneşin batışını izlemek için ideal bir tarihi bölge. Eğer bu yönde tanıtımlar artarsa, burada güneşin batışını izlemek anlamında turizm mekanı olarak güzel bir yer kazandırılmış olur. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



Hitit kralları her yıl konaklamış

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Ümit Çayır, Hitit krallarının bahar ve yaz dönemini bu bölgede geçirdiklerini belirterek, “Ben bu bölgeye gelmemiştim ama Sarissa kentine gelmiştim. Bu bölge çok geçmiş dönemler için çok önemli bir merkez. Hitit döneminde burası dinsel aktivitelerini gerçekleştirdikleri kutsal bir özel alan olarak geçiyor. Yazılı belgelerden de buranın adı bilinmekte. Aynı zamanda Hititler döneminde Sarissa dağları olarak geçiyor burası. Aşağıda yer alan Sarissa kentine yakın bir bölge. Yine yazılı belgelerde kralın başkentteki Boğazkale ve Hattuşa’daki büyük kralın her ilkbaharda buraya gelerek bizzat katılarak bu bölgedeki törenlere katılması anlatılıyor. Büyük kral her bahar bayramında aşağıda bulunan Sarissa antik kente uğramadan ilk buraya geliyor. Huvaşi taşı olarak adlandırılan bir taşın etrafında doğayı takip etmek adına bu bölgede bir tören yaptıkları bilinmekte” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar, hep birlikte binlerce yıl önce kralın halkı ile birlikte seyrettiği güneşin batışını günümüzde aynı heyecanla keyifli bir şekilde izledi.

